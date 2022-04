Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Überqueren erfasst

Borken (ots)

Eine Fußgängerin hat am Donnerstag in Borken-Gemen bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Ein 19-jähriger Autofahrer war gegen 22.10 Uhr auf der Otto-Hahn-Straße unterwegs. Als der Borkener nach links in die Ahauser Straße abbiegen wollte, übersah er die 52-Jährige: Die Borkenerin überquerte die Ahauser Straße an der dort stehenden Fußgängerampel in Richtung Langenkamp. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell