POL-BOR: Borken - Baumstamm gestohlen

Borken (ots) - Erheblichen Sachschaden angerichtet haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken. Die Täter beschädigten zwei Fenster und eine Glaseingangstür im Bereich einer Schule an der Straße "An der Aa". Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 ...

mehr