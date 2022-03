Polizei Köln

POL-K: 220314-5-K Kölner Taxifahrer mit Pfefferspray attackiert und beraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 31. Januar

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5134891

In der Nacht auf Sonntag (12. März) soll ein "etwa Mitte 20-jähriger, dunkel gekleideter und eine Kapuzenjacke tragender Schwarzer" an der Reiherstraße in Köln-Rondorf einen Taxifahrer beraubt haben. Gegen 1 Uhr, so der 63-jährige Leichtverletzte gegenüber Polizisten, habe er den Fahrgast vor einem Hotel an der Bonner Straße in Marienburg aufgenommen und nach Rondorf gefahren. Dort habe ihm der junge Mann Reizstoff ins Gesicht gesprüht und sei mit der Geldbörse des Geschädigten über einen Stichweg in Richtung Waldkauzweg geflüchtet.

Bereits am 29./30. Januar hatten Kollegen des Taxifahrers zwei auffallend gleichgelagerte Raubüberfälle mit nahezu gleicher Täterbeschreibung in Rondorf angezeigt.

In allen drei Fällen bittet das Kriminalkommissariat 14 dringend um Zeugenangaben unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/rr)

