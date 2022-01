Polizei Köln

POL-K: 220131-3-K Raubüberfälle auf Kölner Taxifahrer in Rondorf - Zeugensuche

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende (29.-30. Januar) sollen Kölner Taxifahrer in zwei Fällen von ihren als "Schwarze" beschriebenen Fahrgästen am jeweiligen Zielort in Rondorf mit Pfefferspray attackiert und beraubt worden sein. Das Kriminalkommissariat 14 sucht dringend Zeugen.

In der Nacht auf Samstag hatte zunächst ein 61 Jahre alter Fahrer seinen Angaben zufolge am innerstädtischen Barbarossaplatz gegen 2.20 Uhr einen "circa 1,70 Meter großen, sportlichen Schwarzen in roter Jacke, dunkler Hose und dunkler Kapuze" aufgenommen. Beim Eintreffen an der Reiherstraße Ecke Waldkauzweg in Rondorf sei der Fahrgast ausgestiegen, habe unvermittelt die Fahrertür aufgerissen und ihm Reizstoff ins Gesicht gesprüht. Der Angreifer sei mit zwei erbeuteten Handyhüllen geflüchtet.

Der zweite, 55 Jahre alte Taxifahrer teilte der Polizei mit, er habe in der Nacht auf Sonntag gegen 1.15 Uhr vom Taxihalteplatz Koblenzer Straße in Bayenthal aus zwei "etwa 19-21-jährige und circa 1,65 Meter große Schwarze" nach Rondorf gefahren. Am dortigen Lerchenweg ausgestiegen, hätten ihn die Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen und seine Geldbörse geraubt. Um Zeugenhinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell