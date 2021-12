Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Nächtliche Spritztour mit elterlichem Auto endet mit Unfall

Ludwigsburg (ots)

Mit dem unbefugt benutzten Auto seines Vaters war ein 16-Jähriger in der Nacht zum Dienstag in Markgröningen unterwegs und fiel dabei gegen 01:30 Uhr in der Münchinger Straße einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz auf. Als er in der Schwieberdinger Straße angehalten werden sollte, ignorierte er die Anhaltezeichen der Polizisten. Über den Finkenweg fuhr er zunächst zurück in die Münchinger Straße, wo er beim Einfahren in die Möglinger Straße von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Davon unbeeindruckt setzte der Jugendliche seine Fahrt fort, bis er am Ortsende Richtung Möglingen über den dortigen Kreisverkehr schanzte und kurz darauf mit seinem nun nicht mehr fahrbereiten Auto stehenblieb. Der 16-Jährige blieb unverletzt. Er wird sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen und wurde seinen Eltern übergeben.

