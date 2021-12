Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreise Böblingen und Ludwigsburg: Polizei registriert 18 "Montagsspaziergänge"

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 17:00 und 20:00 Uhr hat das Polizeipräsidium Ludwigsburg am 27. Dezember 18 sogenannte "Montagsspaziergänge" registriert, an denen insgesamt rund 2.800 Personen teilgenommen haben. Die Versammlungen verliefen durchgängig friedlich und störungsfrei. Die Polizei hatte zur Begleitung der "Spaziergänge" und für verkehrspolizeiliche Maßnahmen 90 Beamtinnen und Beamte eingesetzt.

In Ludwigsburg zählte die Polizei rund 700 Teilnehmende, die vom Marktplatz durch die Innenstadt zum Bahnhof und wieder zurück gingen. In Vaihingen an der Enz bewegten sich etwa 600 Personen in zwei Aufzügen durch die Stadt und in der Innenstadt von Sindelfingen trafen sich 400 Menschen. Weitere "Montagsspaziergänge" fanden statt in Bietigheim-Bissingen (240), Herrenberg (140), Leonberg (120), Besigheim (90), Weil der Stadt (80), Oberstenfeld (70), Renningen (60), Böblingen, Kornwestheim, Bondorf und Waldenbuch (je 50) sowie in Remseck und Marbach am Neckar (je 30), in Weil im Schönbuch (15) und in Holzgerlingen (7).

Die Abstandsregeln wurden dabei nicht überall eingehalten und etliche Teilnehmende trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. In Renningen kam es am Rande des "Montagsspaziergangs" zu einer Körperverletzung.

