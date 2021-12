Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich am Montag zwischen 16.00 Uhr und 17.50 Uhr Zutritt in eine Wohnung in der Panoramastraße in Böblingen und stahl vermutlich Schmuck in noch unbekanntem Wert. Um in die Wohnräume zu gelangen, hebelte der Einbrecher ein Balkonfenster auf. Anschließend durchsuchte er verschiedene Räume und machte sich dann mit dem Schmuck aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell