POL-BOR: Rhede - Betrüger ergaunern per WhatsApp Geld

Rhede (ots)

Angeblich war es seine Tochter, die sich per WhatsApp bei einem Mann aus Rhede meldete. Das tat sie zwar nicht unter der Telefonnummer, die er kannte. Doch dafür gab es anscheinend eine plausible Erklärung. Und auch dafür, dass sie den Vater um einen finanziellen Gefallen bat. Doch der Rheder beglich mit seinen Überweisungen keine offenen Rechnungen eines lieben Angehörigen - das Geld ging an Gauner.

Mit einer perfiden Masche haben die Täter den Mann um mehrere tausend Euro gebracht. Die Vorgehensweise ist aus vorangegangenen Fällen bekannt: Die Betrüger melden sich über den Messenger-Dienst WhatsApp. Sie erfinden eine "Legende", um die geänderte Nummer zu erklären - etwa, weil sie sich ein neues Handy angeschafft hätten. Wenn sich die Kriminellen ins Vertrauen der Opfer schleichen konnten, folgt nach einigen "netten" Botschaften schließlich die beschriebene Bitte.

In der jüngsten Vergangenheit kommt es im Kreis Borken zu zahlreichen derartigen Betrugsversuchen. Wer eine solche Nachricht erhält, sollte von sich aus Kontakt mit dem betreffenden Angehörigen aufnehmen - und das über eine andere bekannte Erreichbarkeit. So lässt sich schnell klären, was hinter der Botschaft der vermeintlichen Verwandten steckt.

