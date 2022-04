Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau

Kreis Borken - Neues Versicherungsjahr bereits seit einem Monat

Gronau / Kreis Borken (ots)

Immer noch werden auf den Straßen im Kreis Borken Versicherungskennzeichen mit blauer Schrift gesichtet. Am ersten März ist jedoch ein neues Versicherungsjahr für die Kleinkrafträder, Krankenfahrstühle oder andere versicherungskennzeichenpflichte Kraftfahrzeuge angebrochen. Nun erblickten Polizisten in Gronau zwei ungültige Kennzeichen: ein blaues aus dem vergangenen Jahr und ein schwarzes aus dem Jahr 2020. Den Fahrern der Elektrokleinstfahrzeuge wurde die Weiterfahrt untersagt und in beiden Fällen Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell