Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.03.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A 81 / Großrinderfeld: Explosionsgefahr von Ladung

Mit Gefahrgut auf seiner Ladefläche fuhr ein Transporterfahrer am Dienstag auf der A81 bei Großrinderfeld, wo Polizeibeamten seine ungesicherte Ladung auffiel. Der Mann war gegen 14 Uhr von Tauberbischofsheim in Richtung der bayrischen Landesgrenze mit rund 200 Kilometern pro Stunde unterwegs. Beamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim kontrollierten den 31-Jährigen und stellten auf der Ladefläche 428 Kilogramm explosionsgefährliches Treibladungspulver fest, das in Metalldosen auf einer Palette stand (siehe Bild). Die Ladung war weder gesichert, obwohl der Fahrer das entsprechendes Sicherungsmaterial dabei hatte, noch führte er die notwendigen Tansportunterlagen vollständig mit sich. Eine gefahrgutrechtliche Kennzeichnung war am Pkw ebenfalls nicht angebracht, weshalb ihn nun Bußgelder in Höhe von mehreren hundert Euro und Punkte im Fahrerlaubnisregister erwarten können. Erst nach richtiger Sicherung seiner Ladung durfte der Mann weiterfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell