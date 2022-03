Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.03.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Montagearbeiter vermisst

Seit dem 23. März 2022 wird der polnische Staatsangehörige Dariusz G. vermisst. Er war auf Montage in Wüstenrot und ist auf dem Weg zum Arzt verschwunden. In einem Waldstück wurde lediglich sein Rucksack und sein Mobiltelefon gefunden. Von ihm fehlt ansonsten jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand oder einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist circa 175 cm groß, hat braune Haare und trug eine braune Arbeitshose und ein T-Shirt. Zudem spricht er nur gebrochen Deutsch. Die Vermisstenfahndung mit Foto ist unter folgendem Link zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wuestenrot-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Verbleib der vermissten Person werden beim Polizeiposten Obersulm unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegengenommen.

