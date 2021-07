Polizeidirektion Kiel

Neumünster: 22-Jähriger nach mehreren Raubtaten in Untersuchungshaft

- Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Seit Freitag befindet sich ein 22 Jahre alter Kieler nach intensiven Ermittlungen des Kommissariats 13 der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Der Mann ist dringend tatverdächtig, drei Raubüberfälle in Kiel, Schwentinental und Neumünster sowie einen vorgetäuschten Raubüberfall begangen zu haben.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 06. Mai einen Kiosk in der Teplitzer Allee in Kiel aufgesucht und unter Vorhalt eines Messers Bargeld und Zigaretten erbeutet zu haben. Siehe hierzu ots 210506.2.

Am 16. Mai soll er eine Tankstelle in der Preetzer Chaussee in Schwentinental überfallen (siehe ots 210517.2) und auch dort Bargeld und Zigaretten erbeutet haben.

Am 26. Juni soll er eine Tankstelle in Neumünster überfallen und Bargeld geraubt haben (siehe ots 210621-1, Newsroom Pressestelle PD Neumünster).

Am 03. Juni kam es in einem Drogeriemarkt in der Kieler Holtenauer Straße zu einer vermeintlichen räuberischen Erpressung (siehe ots 210604.1). Nach jetzigem Stand der Ermittlungen soll der 22-Jährige diese Tat in Absprache mit einem der Angestellten begangen haben. Gegen diesen wird gesondert ermittelt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 13 der Kieler Kriminalpolizei suchten den Tatverdächtigen vergangenen Donnerstag an seiner Anschrift in Elmschenhagen auf und durchsuchten seine Wohnung. Ein Fluchtversuch scheiterte, so dass er in Gewahrsam kam. Freitag folgte auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung und Verkündung des Haftbefehls. Der 22-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Ob er für weitere Taten in Frage kommt, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell