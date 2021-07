Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210716.3 Kiel: 22-Jähriger wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Kiel am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 22-Jährigen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Der polizeibekannte Mann war am Mittwoch von Zivilkräften des 4. Polizeireviers und Beamten der Ermittlungseinheit Straßendeal des Kommissariats 17 festgenommen worden.

Am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr suchten die Beamten eine Wohnung in der Iltisstraße auf, für die ein Durchsuchungsbeschluss vorlag. Es bestand der Verdacht, dass aus der Wohnung regelmäßig mit Drogen gehandelt wird.

In der Wohnung trafen die Beamten auf den ihnen bereits bekannten 22-Jährigen. Dieser hatte ca. 100 Gramm Marihuana bei sich. Die Ermittler nahmen ihn daraufhin vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 22-Jährige am Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl. Der Mann befindet sich zurzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Matthias Felsch

