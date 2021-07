Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210719.1 Kiel

Rendsburg: Festnahme eines 33- Jährigen nach mehreren Ladendiebstählen

Kiel / Rendsburg (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ ein Haftrichter am Amtsgericht am Samstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 33-jährigen Mehrfachtäter, der im Verdacht steht in Rendsburg diverse Ladendiebstähle in Folge verübt zu haben. Der Mann wurde am Freitag durch Polizeibeamte in einem Rendsburger Geschäft festgenommen.

Eine Mitarbeiterin einer Drogerie meldete sich am Freitag gegen 16:30 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass sie einen Mann beobachtet hatte, wie dieser diverse Waren in einen mitgeführten Reisekoffer verstaute. Die hinzugerufenen Beamten konnten den 33-jährigen polizeilich bekannten Tatverdächtigen in der Filiale antreffen und festnehmen. In seinem Reisekoffer konnten dabei Waren in einem Gesamtwert von ca. 2.450 Euro festgestellt werden. Ebenfalls am Freitag kam es bereits zu einem Polizeieinsatz, als der 33-Jährige in einem Rendsburger Baumarkt versuchte mehrere hochwertige Werkzeuge zu entwenden.

Die 38-jährige Mitarbeiterin der Drogerie erkannte den 33-Jährigen zudem aus zwei vergangenen Ladendiebstählen aus Anfang Juli wieder, bei denen er flüchten konnte.

Der Mann ist polizeilich als Mehrfachtäter bekannt und fiel bereits häufig mit ähnlichen Delikten im Kieler Stadtteil Gaarden auf. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 33-Jährige am Samstag einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nina Otto

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell