POL-BI: Dieb stiehlt Plüschtier

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Dienstag, 08.03.2022, versuchten drei junge Täter in ein Reihenhaus am Spreeweg einzubrechen und brachen ihr Vorhaben ab. Eine Anwohnerin ging gegen 13:55 Uhr am Spreeweg spazieren, als sie bemerkte, dass drei junge Männer aus dem Kellereingang eines Nachbarhauses kamen. Die schwarz gekleideten Täter rannten in Richtung Zaun und sprangen über das etwa 1,20 m hohe ...

mehr