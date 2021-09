Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine 61-jährige Delmenhorsterin wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 7. September 2021, auf der Wildeshauser Straße, L867, leicht verletzt.

Gegen 21:30 Uhr befuhr sie mit ihrem Pkw VW die Wildeshauser Straße in Richtung Delmodstraße und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie, etwa auf Höhe des Evangelischen Friedhofes, gegen den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Pkw Nissan eines 24-Jährigen aus Bremen. In der Folge kollidierte die 61-Jährige mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 24-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens wurde auf 14.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell