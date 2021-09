Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Wertstoffhof in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 6. September 2021, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 7. September 2021, 08:00 Uhr, in den Wertstoffhof in der Lemwerderstraße in Delmenhorst ein.

Durch Einwerfen des Glaseinsatzes einer Tür verschafften sie sich Zutritt zum Büro und durchsuchten dieses.

Anschließend entfernten sie sich unerkannt.

Die Höhe des entstandenen Schadens wurde auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell