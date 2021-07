Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Wulferdingsen auf einer Kreuzung haben sich vier Personen offenbar leichtere Verletzungen zugezogen. Darunter auch ein 10 Jahre altes Kind.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine 60 Jahre alte Fahrerin aus Hüllhorst in einem Daimler gegen 8.50 Uhr von der Bröderhausener Straße auf die Halsterner Straße abbiegen wollen. Dabei kollidierte sie mit einem auf der Vorfahrtstraße in östlicher Richtung fahrenden Ford einer 64-jährigen Frau aus Bad Oeynhausen. Durch die Kollisionswucht schleuderte dieses Auto wiederum auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Seat einer weiteren Frau (62) aus Bad Oeynhausen zusammen. Alle Fahrerinnen verletzten sich. Dies galt auch für den 10-Jährigen Beifahrer der Ford-Lenkerin. Während Rettungskräfte die 60-Jährige und das Kind zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Bad Oeynhausen brachten, wollten die beiden weiteren Beteiligten selber einen Arzt aufsuchen. Die PKWs wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell