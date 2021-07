Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ein Tag nach Geburtstag: Kleinem Mädchen (3) wird geschenktes Rad gestohlen

Minden, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Eine große Freude wollte eine Mindenerin ihrer kleinen Tochter zum Geburtstag machen, als sie ein gebrauchtes Kinderfahrrad der ursprünglichen Marke bTwin kaufte und dieses in liebevoller Arbeit restaurierte.

Als sie das Zweirad an ihre Tochter Lotta zum dritten Geburtstag überreichte, dürfte die Freude groß gewesen sein. Dies änderte sich leider nicht einmal 24 Stunden später am Morgen des vergangenen Samstags, als die Familie feststellte, dass das Kinderrad in der Größe 14 Zoll aus dem Hausflur des Mehrfamilienhauses gestohlen worden war.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 2 erhoffen sich Hinweise zum Verbleib des kleinen, sehr markanten Rades zu erhalten. Dieses trägt die Grundfarbe blau. Die Pedale sind hellrot, die Vorderradgabel rot. Zudem weist das Rad mehrere rote Herzen sowie den Namen "Lotta" auf. Außerdem hat das Rad, anders als auf dem Foto zu sehen, pinkfarbene Griffe.

Wer Informationen zum jetzigen Standort des Rades der kleinen Lotta oder zu den Dieben geben kann, der wird gebeten, sich bei der Polizei Minden-Lübbecke unter (0571) 88660 zu melden.

