POL-MI: Investor gesucht: Polizei treibt Pläne für Neubau voran

Espelkamp (ots)

Das Gebäude der Polizeiwache Espelkamp ist in die Jahre gekommen. Die 1982 in einer Holzständerbauweise errichtete Wache ist größtenteils abgängig und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. So sind Außenwände und Dach marode sowie die technische Infrastruktur veraltet. Daher ist die Liegenschaft für den Dienstbetrieb auf Grundlage der aktuellen Landesstandards nicht mehr zeitgemäß.

Die Polizeiführung hatte bereits seit längerem betont, dass die Wache auch weiterhin in der Stadt angesiedelt sein soll. Um den Neubau realisieren zu können, werden nun Investoren gesucht, die für das Land NRW ein Polizeidienstgebäude errichten. Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke mietet dann das Objekt langfristig und verbindlich an.

Unter www.evergabe.nrw.de (Vergabemarktplatz) finden Interessenten die erforderlichen Unterlagen für den vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb. Aus den eingehenden Bewerbungen werden in der Folge die geeignetsten Kandidaten durch die heimische Polizei in Zusammenarbeit mit Experten ausgesucht.

Geeignete Grundstücke für den Neubau stehen zur Verfügung. Auskunft dazu erteilt der Wirtschaftsförderer der Stadt Espelkamp Günter Segelhorst unter Telefon (05772) 562218. Darüber hinaus haben Investoren die Möglichkeit, eigene Grundstücke einzubringen. Ansprechpartner bei der Polizei ist Michael Möller unter (0571) 88662300.

