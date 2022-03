POL-BI: Trio flüchtet über den Gartenzaun

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Senne - Am Mittwoch, 09.03.2022, mündete eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Hundebesitzer mutmaßlich in eine gefährliche Körperverletzung. Ein 54-jähriger Bielefelder ging gegen 08:00 Uhr mit seinem Hund am Westkampweg spazieren. Zum Gassigehen nutzte er den linken Rand der Fahrbahn. In diesem Moment kam ihm ein 78-jähriger Bielefelder in seinem ...

