POL-BI: Kontrahenten auf Motorhaube aufgeladen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein notorischer Ladendieb fiel am Montag, 07.03.2022, bei einem dreisten Diebstahl auf. Er ging in Haft. Ein Mann betrat um 12:55 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße/ Karl-Eilers-Straße, nahm mehrere Kleidungsstücke aus den Auslagen und entfernte von diesen die Etikette. Als er die Kleidungsstücke in einen ...

mehr