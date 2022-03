Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter geht nach Spirituosendiebstahl in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Quelle-

Ein polizeibekannter Ladendieb fiel am Dienstag, 08.03.2022, bei einen Diebstahl von sieben Spirituosen Flaschen auf. Ein Haftrichter erließ für ihn einen Haftbefehl.

In einem Supermarkt in der Carl-Severing-Straße, nahe der Wilfriedstraße, trat gegen 19:10 Uhr ein Kunde an die Kasse und legte zwei Artikel auf das Band. Die Kassiererin bemerkte den gefüllten Rucksack auf dem Rücken des Mannes und bat ihn, ihr dessen Inhalt zu zeigen. Ohne der Bitte nachgekommen zu sein, verließ der Kunde den Kassenbereich und ging Richtung Ausgang. Die Kassiererin informierte sofort Mitarbeiter, die den Mann vor dem Ein-und Ausgang abfangen konnten.

Während die Mitarbeiter die Polizei benachrichtigen, verhielt sich der Dieb renitent.

Die Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung des Rucksacks des 25-jährigen Täters sieben Spirituosen-Flaschen im Wert von circa 140 Euro. Das Regal der betreffenden Marke in dem Markt war leer. Ermittlungen ergaben, dass der Festgehaltene bereits in der Vergangenheit zwei Ladendiebstähle in der Filiale begangen hatte, bei denen er nicht festgehalten werden konnte. Zudem ist er bereits bei zahlreichen Ladendiebstählen in anderen Märkten aufgefallen.

Der 25-Jährige wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der Hauptverhandlungshaft anordnete.

