POL-BI: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld - Ummeln- Ein Dieb scheiterte am Dienstagvormittag, 08.03.2022, bei dem Versuch, über eine geöffnete Terrassentür, Beute zu machen. Eine Bielefelderin hielt sich gegen 11:30 Uhr in der Küche ihrer Wohnung in der Straße Seikebruch auf. Ein unbekannter Mann betrat in diesem Moment durch die offene Terrassentür die Wohnung. Als der ...

mehr