POL-BI: Täter auf Beutezug in Quelle

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Mann versuchte am Montag, 07.03.2022, einer Frau am Kesselbrink das Portemonnaie zu entreißen und wurde von einem Polizeibeamten in zivil gestellt. Die 48-jährige Bielefelderin verließ gegen 14:50 Uhr ein Geldinstitut in der Nähe des Kesselbrinks. Plötzlich bemerkte sie, dass jemand in ihre rechte Jackentasche griff. Augenblicklich presste sie ihren Arm ...

