Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber von Polizisten überführt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Mann versuchte am Montag, 07.03.2022, einer Frau am Kesselbrink das Portemonnaie zu entreißen und wurde von einem Polizeibeamten in zivil gestellt.

Die 48-jährige Bielefelderin verließ gegen 14:50 Uhr ein Geldinstitut in der Nähe des Kesselbrinks. Plötzlich bemerkte sie, dass jemand in ihre rechte Jackentasche griff.

Augenblicklich presste sie ihren Arm an den Körper und klemmte so den Arm des Mannes ein. Dieser befreite sich mit einer ruckartigen Bewegung, so dass das Portemonnaie der Frau und diverse Unterlagen, die sie in den Händen hielt, zu Boden fielen.

Dies bemerkte ein Polizist, der sich in seiner Freizeit zufällig in der Nähe aufgehalten hatte. Er schritt ein und hielt den 26-jährigen Mann bis zum Eintreffen seiner Kollegen fest.

Diese nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest und erstatteten Anzeige gegen ihn wegen Raubes.

Der 26-Jährige, der erst tags zuvor aus der Haft entlassen worden war, wurde am Dienstag erneut dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell