POL-BI: Einbrecher entwenden Bargeld

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Buschkamp - Unbekannte Täter sind am Montagabend, 07.03.2022, in ein Wohnhaus in der Straße Am Wahlbrink eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher gelangten auf das Grundstück und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, entkamen sie in unbekannte Richtung mit Bargeld.

Der Tatzeitraum kann zwischen 17:50 Uhr und 21:45 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder den Tätern beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

