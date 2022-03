Polizei Bielefeld

POL-BI: Katalysator-Dieb stellt sich schlafend

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Streifenbeamte haben am frühen Sonntagmorgen, 06.03.2022, in Schildesche einen Mann festgenommen, in dessen Pkw sie mehrere abgetrennte Katalysatoren entdeckten.

Gegen 01:35 Uhr meldete sich ein Anwohner bei der Einsatzleitstelle der Polizei, weil er auf einem Parkplatz an den Straßen Hohes Feld und Apfelstraße zwei Männer beobachtete, die sich sehr auffällig für abgestellte Pkw interessierten.

Als Streifenbeamte an dem Parkplatz eintrafen, konnten sie zunächst keine Personen entdecken. Erst bei der Nachschau im Bereich des Parkplatzes erkannten sie einen Mann, der sich in einem BMW schlafend stellte.

In dem Auto des 28-jährigen Duisburgers fanden die Polizisten zwei Katalysatoren. Zudem war an einem geparkten Mazda der Katalysator bereits an einer Seite abgetrennt. Trotz umfangreicher Suche im Umfeld des Tatorts, entdeckten die Beamten keinen Komplizen. Sie nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest, stellten die Katalysatoren, Tatwerkzeuge und den Pkw sicher. Nach der Anzeigenaufnahme und der Vernehmung durfte der 28-Jährige das Polizeipräsidium wieder verlassen.

