Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg - Eine gelungene Veranstaltung zum Schulauftakt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rostock (ots)

Für Kinder stellt der Straßenverkehr eine große Herausforderung dar. Sie können verschiedene Gefahrensituationen noch nicht umfassend erkennen und einschätzen. Die kleinen Schulkinder bedürfen einer besonderen Rücksichtnahme der großen Verkehrsteilnehmer. Vor diesem Hintergund führt die Polizeiinspektion Rostock wiederholt ab dem ersten Schultag vor mehreren Grundschulen Verkehrskontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch.

Bei der Grundschule "Lütt Matten" in Rostock Lichtenhagen fand in den heutigen Morgenstunden die Auftaktveranstaltung für das neue Schuljahr statt. Diese Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit zwischen der Rostocker Verkehrswacht e.V., der DEKRA Rostock, der Grundschule "Lütt Matten" und der Rostocker Polizei organisiert.

Kurz nach 07.00 Uhr trafen sich Viertklässler dieser Grundschule und die Polizeibeamten des Sachbereiches Prävention u. a. an der dort befindlichen Straßenbahnhaltestelle, um gemeinsam eine Verkehrskontrolle zur Schulwegsicherung durchzuführen. Die Schüler und Polizeibeamten beobachteten die Verkehrssituation. Während die Polizeibeamten die richtigen Verhaltensweisen zum Überqueren der Fahrbahn gaben, schrieben die Schüler alle Tipps in einem kleinen Buch mit. Diese werden am 4. August 2021 mit den ABC-Schützen der ersten Klassen in der Grundschule "Lütt Matten" ausgewertet. In der ersten Frühstückspause teilten der Niederlassungsleiter der DEKRA, Matthias Stenau, die Vorsitzende der Verkehrswacht Rostock e.V, Angelika Stiemer, der Leiter der Polizeiinspektion Rostock, Achim Segebarth, und der Minister für Inneres und Europa, Torsten Renz, als besonderer Gast der Schulauftaktveranstaltung, die markant leuchtenden, roten Mützen der DEKRA an die jüngsten Schulkinder in ihren Klassenräumen aus. Diese sollen die Schulkinder für mehr Erkennbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr tragen.

In diesem Zusammenhang wurde noch einmal mehr verdeutlicht, dass Prävention vor Repression geht. Im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Ansatzes kann jeder Einzelne im Rahmen seiner Möglichkeiten zur Reduzierung von Verkehrsunfällen beitragen.

Parallel zur Schulauftaktveranstaltung kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Rostock an sieben weiteren Grundschulen im Stadtgebiet Rostock den Verkehr. Neben den Geschwindigkeiten hatten die Beamten auch die ordnungsgemäße Gurtpflicht und die korrekte Benutzung der Rückhaltesysteme für Kinder fest im Blick. Diese Verkehrskontrollen gliedern sich auch in die Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" ein, deren Themen sich noch den gesamten Monat auf den Fokus Schulwegsicherung und Geschwindigkeit legen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell