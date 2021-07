Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Einladung zum Pressegespräch und zu Schulwegkontrollen anlässlich des Schulauftakts am 2. August 2021

Rostock (ots)

Am 2. August 2021 starten die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern in ein neues Schuljahr. Für die ABC-Schützen wird dieser 1. Schultag besonders aufregend sein, wenn sie zum ersten Mal ihren neuen Schulweg beschreiten. Für einen sicheren Schulweg setzen sich neben den Eltern auch weitere verantwortungsbewusste Personen verschiedener Träger und Partner ein. So arbeitet die Polizeiinspektion Rostock gemeinschaftlich mit der Verkehrswacht Rostock e.V., der DEKRA Rostock, der Rostocker Straßenbahn AG und Lehrkörpern zusammen.

Direkt am ersten Schultag führen die Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Rostock ab 07.15 Uhr mit Schülern einer 4. Klasse vor der Grundschule "Lütt Matten" Verkehrskontrollen zur Schulwegsicherung durch. Hier üben sie gemeinsam das richtige Überqueren der Fahrbahn oder das Verhalten an der Bushaltestelle. Gefahren- und Fehlerquellen werden erkannt und am Folgetag mit den Erstklässlern ausgewertet.

Parallel zu der Schulwegkontrolle mit präventivem Charakter finden im Stadtgebiet von Rostock mehrere polizeiliche Verkehrskontrollen hinsichtlich der Geschwindigkeiten, Gurtpflicht oder Kindersitzeinrichtungen im Kfz-Verkehr statt. Auch die Überprüfung von verkehrssicheren Fahrrädern werden Bestandteil der Verkehrskontrollen sein. Diese Kontrollen werden im gesamten August durchgeführt. Sie fügen sich in die landesweite Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit dem monatlichen Schwerpunkt "Geschwindigkeit/Schulwegsicherung" ein.

Ab 08.10 Uhr wird auf dem Schulhof ein Pressegespräch vor der Grundschule "Lütt Matten" angeboten. An diesem Pressegespräch werden der Leiter der Polizeiinspektion Rostock, Achim Segebarth, der Leiter des Polizeireviers Lichtenhagen, Stefan Damrath, die Schulleiterin, H. Goldboom, die Vorsitzende der Verkehrswacht Rostock e.V, Angelika Stiemer, und der Niederlassungsleiter der DEKRA, Matthias Stenau, teilnehmen.

Wie in jedem Jahr wird der Niederlassungsleiter der DEKRA Rostock gemeinsam mit den Präventionsberatern der Polizei die markanten, roten Mützen an die ABC-Schützen überreichen.

Insofern sind alle Medienvertreter herzlich zum gemeinsamen Schulauftakt eingeladen!

Wann: 2. August 2021, ab 07.15 Uhr

Wo: Grundschule "Lütt Matten"

Turkuer Straße 59a

18107 Rostock

Interessierte Medienvertreter melden sich bitte vorab in der Pressestelle der Polizeiinspektion Rostock an. Die derzeitige Lage zur Corona-Situation erfordert vor Ort nach wie vor die Einhaltung der bekannten Regelungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell