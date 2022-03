POL-BI: Betrunkener Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gellershagen - In Anwesenheit eines Anwohners brach ein Unbekannter am Montag, 07.03.2022, in ein Mehrfamilienhaus an der Lange Straße ein. Gegen 09:00 Uhr entdeckte ein Einbrecher an einem Wohnhaus in der Lange Straße ein Fensterelement in Kippstellung. Durch dieses unverschlossene Fenster an der Gebäuderückseite stieg er in die Wohnung im Erdgeschoss ein. In dem Raum fand er etwas Bargeld, ein Huawei Handy, ein schwarzes Laptop der ...

