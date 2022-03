Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch am Morgen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gellershagen - In Anwesenheit eines Anwohners brach ein Unbekannter am Montag, 07.03.2022, in ein Mehrfamilienhaus an der Lange Straße ein.

Gegen 09:00 Uhr entdeckte ein Einbrecher an einem Wohnhaus in der Lange Straße ein Fensterelement in Kippstellung. Durch dieses unverschlossene Fenster an der Gebäuderückseite stieg er in die Wohnung im Erdgeschoss ein. In dem Raum fand er etwas Bargeld, ein Huawei Handy, ein schwarzes Laptop der Marke Hewlett Packard und eine Fototasche mit einer schwarzen Canon Kamera sowie einem Teleobjektiv. Mit der Beute verließ der Einbrecher die Wohnung und den Tatort in Nähe der Einmündung Gunststraße. Der Anwohner bemerkte den Diebstahl gegen 10:00 Uhr. Er hatte sich zur Tatzeit in einem anderen Raum seiner Wohnung aufgehalten.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

