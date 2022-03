Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche Gulli-Deckel ausgehoben

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Unbekannte schafften in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 06.03.2022, am Niederwall sieben Gefahrenstellen, indem sie Gulli-Deckel entfernten. Glücklicherweise entdeckten Streifenpolizisten die Gefahrenstellen rechtzeitig und beseitigten sie.

Während der Streifenfahrt befuhren Polizisten Sonntagmorgen gegen 07:10 Uhr den Niederwall vom Jahnplatz kommend in Richtung Detmolder Straße. In Höhe der Hausnummer 43 fiel ihnen am rechten Fahrbahnrand an einem Gulli der fehlende Deckel auf. Bei der weiteren Umschau stellten die Beamten insgesamt sieben Gullis fest, an denen Unbekannte die Deckel ausgehoben und weggeworfen hatten. Die Beamten konnten im Nahbereich fünf Deckel wiederfinden und einsetzten. Zwei Gullis mussten abgesichert werden.

Ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist gegen Unbekannt eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell