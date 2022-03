POL-BI: Ford S-Max entwendet

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, 03.03.2022, wurde ein polizeibekannter Bielefelder festgenommen, nachdem er in ein Büro in der Falkstraße eingebrochen war. Gegen den Einbrecher, einen 49-jährigen Bielefelder, wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Um 23:20 Uhr wurde die Leitstelle über einen Einbruch in der Falkstraße, im Bereich zwischen der Turnerstraße und der August-Bebel-Straße, informiert. Der Täter hatte sich gewaltsam über ...

