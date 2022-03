Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft für Einbrecher

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, 03.03.2022, wurde ein polizeibekannter Bielefelder festgenommen, nachdem er in ein Büro in der Falkstraße eingebrochen war. Gegen den Einbrecher, einen 49-jährigen Bielefelder, wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Um 23:20 Uhr wurde die Leitstelle über einen Einbruch in der Falkstraße, im Bereich zwischen der Turnerstraße und der August-Bebel-Straße, informiert. Der Täter hatte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude verschafft. Anschließend flüchtete er durch Innenhöfe in Richtung Kesselbrink, konnte dort jedoch durch die alarmierten Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Bielefelder für weitere Taten in Bielefeld Mitte verantwortlich sein könnte.

Der 49-Jährige wurde am Freitag, den 04.03.2022, einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

