POL-BI: Unfallflucht: SUV stößt gegen SUV

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Altenhagen - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Mithilfe bei der Suche nach einem silbernen SUV, der am Donnerstag, 03.03.20220, am Kusenweg seitlich gegen einen entgegenkommenden SUV stieß. Der unbekannte Fahrer setzte seinen Weg fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden.

Gegen 13:10 Uhr fuhr die 55-jährige Fahrerin eines BMW X1 auf dem Kusenweg in Richtung Ostring. Auf einem längeren geraden Teilstück, nach der Einmündung der Brönninghauser Straße, kamen ihr mehrere Fahrzeuge entgegen, an deren Spitze sich ein silberner SUV befand. Dessen Fahrerin oder Fahrer soll mittig auf dem Kusenweg gefahren sein. Obwohl die BMW-Fahrerin auswich, ereignete sich ein Anstoß an ihrem linken Außenspiegel.

Als die 55-Jährige anhielt, war der BMW-Spiegel komplett zerstört und der beteiligte Pkw fuhr in Richtung stadtauswärts weiter. Allerdings sammelte sie an der Unfallstelle Fahrzeugteile ein, die nicht nur von ihrem Auto stammten und erstattete Anzeige bei der Polizei. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

