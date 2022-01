Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Schwerer Raub zum Nachteil einer 92-jährigen Harksheiderin

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (04.01.2022) ist es in den Mittagsstunden zu einer Raubstraftat im Cordt-Buck-Weg gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drang ein unbekannter, männlicher Täter um 12:30 Uhr in das Haus einer 92-jährigen Rentnerin ein.

Unter Androhung von Gewalt forderte er sie zur Herausgabe von Schmuck und Bargeld auf. Bevor der Täter das Haus mit der Geldbörse der Harksheiderin verließ, kam es in der Wohnung zu einem Gerangel zwischen dem Räuber und der Geschädigten.

Die Person wird als männlich, ca. 50 Jahre, einer Körpergröße von 160 - 165 cm und von kräftiger, gedrungener Statur sowie vom Phänotypus her als Südländer beschrieben. Der Täter trug keinen Bart und keine Brille. Bekleidet war die Person mit einer dunklen, vermutlich blauen Jacke, einer dunklen Hose und trug möglicherweise blaue Gummihandschuhe. Es ist nicht auszuschließen, dass die Person auch Handwerkerkleidung getragen hat.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen dieser Raubstraftat aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Täter in unmittelbarer Nähe oder am Tatort beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 52806 - 0 entgegen.

