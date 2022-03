Polizei Bielefeld

POL-BI: Lichtblendung als Unfallursache?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Nachdem eine junge Bielefelder Autofahrerin am Sonntag, 06.03.2022, drei Pkw in Brackwede beschädigte und ihr Pkw auf dem Autodach liegend zum Stillstand kam, gab sie bei der Unfallaufnahme an, durch ein Licht geblendet worden zu sein. Diese Lichtblendung soll aber nicht von einem anderen Auto stammen.

Gegen 20:15 Uhr verunglückte die 22-jährige Fahrerin eines Renault Clio auf der Schulstraße in Nähe der Einmündung Siegenegge. Auf ihrer Fahrt in Richtung Hexenbrink touchiere ihr Pkw zunächst einen geparkten Skoda Oktavia, eines 52-jährigen Bielefelders, und stieß anschließend gegen einen abgestellten Ford B-Max, eines 73-jährigen Bielefelders, der gegen einen Audi 80, eines 49-jährigen Bielefelders, gedrückt wurde. Durch den Anstoß mit dem Ford überschlug sich ihr Renault, wobei sie leicht verletzt wurde.

Gegenüber Streifenbeamten berichtete die 22-jährige Bielefelderin, von einer Lichtquelle geblendet worden zu sein und daraufhin falsch eingelenkt zu haben. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro - er wurde abgeschleppt. An den übrigen Fahrzeugen schätzten Polizisten den Sachschaden auf 11.000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

