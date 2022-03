Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Bislang ist für die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 unklar, wer einen Porsche Panamera beschädigte. Das Auto war zwischen Donnerstag, 03.03.2022, und Freitag, 04.03.2022, am Klinikum Rosenhöhe abgestellt.

Nach der Aussage des 49-jährigen Fahrers parkte er seinen Porsche am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, An der Rosenhöhe. Als er am Freitag, gegen 13:00 Uhr, zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er, dass ein BMW mit Gütersloher Kennzeichen sehr dicht neben seinem Auto stand und fuhr davon.

Erst zuhause erkannte der 49-Jährige aus Enger eine Delle an der Beifahrerseite und stellte eigene Erkundigungen an der Unfallstelle an. Ein Zeuge soll erkannt haben, wie eine Frau mit dem Gütersloher BMW davon fuhr. Polizeibeamte schätzten bei der Anzeigenerstattung den Sachschaden auf 1.100 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

