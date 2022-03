POL-BI: Dreister Bekleidungsdiebstahl aufgeflogen - Täter geht in Haft

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Quelle- Ein polizeibekannter Ladendieb fiel am Dienstag, 08.03.2022, bei einen Diebstahl von sieben Spirituosen Flaschen auf. Ein Haftrichter erließ für ihn einen Haftbefehl. In einem Supermarkt in der Carl-Severing-Straße, nahe der Wilfriedstraße, trat gegen 19:10 Uhr ein Kunde an die Kasse und legte zwei Artikel auf das Band. Die Kassiererin bemerkte den gefüllten Rucksack auf dem ...

