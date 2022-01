Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer kommt von Straße ab

Gronau (ots)

Die Bergung von Autoinsassen gestaltete sich für die Feuerwehr nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 25 in Gronau schwierig. Auf regennasser Fahrbahn war gegen 14.40 Uhr der Wagen eines 82 Jahre alten Enscheders nach rechts von der Straße abgekommen und hatte sich dabei überschlagen. Ein Straßenbaum stoppte die Fahrt. Der Niederländer hatte die Kreisstraße aus Richtung Ahaus-Graes kommend in Richtung "Baumwollstraße" befahren. Die Feuerwehr musste das an dem Baum lehnende Fahrzeug zunächst stützen, bevor die Personen geborgen werden konnten. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten, den Fahrer sowie eine 81 Jahre alte Enschederin, in ein Krankenhaus. Der Schaden wird mit rund 3.000 Euro beziffert. Für die Bergung sowie die Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden.

