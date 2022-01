Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Wartende Radfahrerin touchiert

Borken (ots)

Als eine 53 Jahre alte Pedelecfahrerin wartete, rollte ein hinter ihr ebenfalls wartender Wagen eines 21-Jährigen auf. Die Radfahrerin stürzte, infolgedessen sie sich leicht verletzte. Die ungleichen Verkehrsteilnehmer hatten den gleichen Weg: Beide mussten den vorfahrtberechtigten Verkehr auf der Raesfelder Straße passieren lassen, als sie von der Hawerkämpe in Richtung Parkstraße fahren wollten. Zu dem Verkehrsunfall in Borken kam es am Dienstag gegen 14.45 Uhr. Sie wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen, gab die Leichtverletzte an. Es entstand geringer Sachschaden an dem Pedelec.

