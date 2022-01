Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Bocholt (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Bocholter kam es am Dienstag im Kreisverkehr Alfred-Flender-Straße/Pannemannstraße in Bocholt. Dabei hat sich ein 26-Jähriger leichte Verletzungen zugezogen. Der Autofahrer war gegen 21.20 Uhr im Kreisverkehr unterwegs, als von der Alfred-Flender-Straße aus Richtung Brinkstegge kommend ein ebenfalls 26 Jahre alter Autofahrer in den Kreisverkehr einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro.

