POL-NI: Marihuana transportiert, Widerstand geleistet und ohne Fahrerlaubnis gefahren

Rinteln (ots)

(swe). Am Donnerstag Abend, gegen 21.45 Uhr, bemerken drei Rintelner Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife einen Pkw, den sie einer Verkehrskontrolle unterziehen wollen. Der Fahrzeugführer ist den Beamten bekannt als Betäubungsmittelkonsument. In der Mühlenstraße stoppt das Fahrzeug dann nach dem Anhaltesignal und der Fahrzeugführer (21) sowie sein Beifahrer (18) steigen aus dem Pkw aus. Einem der eingesetzten Beamten fällt sofort starker Geruch von Marihuana aus dem Fahrzeug auf. Der Fahrzeugführer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird immer nervöser und sperrt sich gegen weitere polizeiliche Maßnahmen. Ihm müssen Handfesseln angelegt werden. Der Beifahrer versucht, einen Beutel aus der Jackentasche zu ziehen und hinter einer Hausecke zu entsorgen, was den Beamten auffällt. Weitere Beamte des PK Bückeburg werden zur Unterstützung angefordert. Der 18-jährige Rintelner händigt dann den Beamten eine Plastiktüte mit portionierten Cannabisblüten aus und an seinem Hals wird ein sogenanntes "Neck Knife" festgestellt, das sichergestellt wird. Nach Rücksprache mit der STA Bückeburg wird auch das Fahrzeug durchsucht. Im Handschuhfach wird eine Aluminiumtüte mit Cannabis aufgefunden sowie eine Feinwaage. Beim Fahrzeugführer werden weitere Tüten mit Cannabis in dessen Kleidung aufgefunden. In Folge werden auch die Wohnungen der beiden Kontrollierten auf Anordnung der STA Bückeburg durchsucht. In der Wohnung des 18-jährigen kann verkaufsfertig portioniertes Cannabis sichergestellt werden sowie ein verschreibungspflichtiges Medikament, für das der Beschuldigte kein Rezept vorweisen konnte. Die Durchsuchung der Wohnung des 21-jährigen Rintelners erbringt keine weiteren Erkenntnisse. Gegen die Beschuldigten wird nun ermittelt wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Insgesamt werden ca. 141 Gramm Cannabis und 50 ml eines verschreibungspflichtigen Medikaments sichergestellt. Die beiden Beschuldigten werden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

