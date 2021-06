Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: LKW fährt auf Sicherungsanhänger auf

A19 Linstow (ots)

Am 31.05.2021 um 15:05 Uhr kam es auf der A19, zwischen der Anschlussstelle Malchow und Linstow, in Fahrtrichtung Rostock, zu einem Auffahrunfall. Der 60 jährige deutsche Fahrer eines LKW fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei, der zur Absicherung einer anderen Gefahrenstelle aufgebaut war, auf. Der Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurde mit leichten Verletzungen in ins Krankenhaus gebracht. Am Sicherungsanhänger entstand Totalschaden, aber auch die LKWs wurden beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Während des Einsatzes der Rettungskräfte, zur Unfallaufnahme sowie zur Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn in Richtung Rostock zeitweise voll gesperrt. Bis 19:30 kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrseinschränkungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell