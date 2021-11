Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße

Freitag, 26.11.2021, 14.45 Uhr.

NORTHEIM (Hep) - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitagnachmittag wurde von einer Funkstreifenbesatzung ein PKW Audi in Northeim, Bahnhofstraße, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Fahrer des PKW war ein 36-jähriger Northeimer. Bei der Kontrolle wurden neurologische Ausfallerscheinung bei dem Fahrer festgestellt. Ein durchgeführter Vortest ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, das Führen von Kraftfahrzeugen in den nächsten 24 Stunden wurde ihm untersagt und eine Weiterfahrt erst dann gestattet, wenn die psychoaktiven Wirkstoffe soweit abgebaut sind, dass eine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit nicht mehr gegeben ist

