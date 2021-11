Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck, Kr.

25.11.2021, 16:40 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, den 25.11.2021, beobachtete ein Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Walter-Poser-Straße, einen 21-jährigen jungen Mann dabei, wie sich dieser einen Rasierer der Marke Philipps aus den Auslagen nahm und anschließend in seinem mitgeführten Rucksack verstaute. Als der aus dem Ort Oerbke stammende Mann den Markt, ohne den Rasierer im Wert von 169,- Euro zu bezahlen, wieder verlassen wollte, wurde er vom Detektiv angesprochen. Im Anschluss leitete die Polizei Einbeck ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann wegen Diebstahl ein. Der Einkaufsmarkt verhängte zudem ein einjähriges Hausverbot.

