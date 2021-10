Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Landkreis

Cuxhaven (ots)

Oberndorf. Am Donnerstagmorgen (14.10.2021) kam es gegen 05:45 Uhr auf der Straße Bentwisch (Landesstraße 113) zu einem Verkehrunfall. Eine 21-jährige Frau aus Osten kam dabei wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch den Unfall verletzte sich die junge Frau leicht.

Gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich Loxstedt auf der Bundesstraße71/Ecke Rademoorweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 22-jähriger Bremerhavener wollte mit seinem PKW nach links in Richtung Bremerhaven auf die Bundesstraße 71 einbiegen und übersah dabei den vorfahrtberechtigten PKW einer 37-jährigen Frau aus Gnarrenburg, welche in Richtung Bexhövede unterwegs war. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Bei der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Bremerhavener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn werden nun zwei Ermittlungsverfahren (Fahrlässige Körperverletzung und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis) geführt.

Gegen 20:45 Uhr kam es in Schiffdorf-Spaden auf der Whedener Straße (Kreisstraße63) ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW war hierbei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Straßenbäumen kollidiert. Durch den Unfall wurden die beiden Insassen, ein 69-jähriger Schiffdorfer sowie seine 69-jährige Ehefrau, leicht verletzt. Der PKW wurde stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell