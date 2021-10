Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW beim Ausparken beschädigt und geflüchtet (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am Donnerstagvormittag (14.10.2021), in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, wahrscheinlich beim Ausparken, den PKW BMV eines 39-jährigen Beverstedters. Der PKW war hierbei auf dem Parkplatz des Combi-Verbrauchermarktes am Feldhofplatz geparkt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Beverstedt (Telefon 04747 931730) zu melden.

