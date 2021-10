Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Bereits am Sonntagnachmittag (10.10.2021) kam es gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz "Am großen Specken" in Otterndorf zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken. Da durch die beiden Unfallbeteiligten vor Ort zunächst kein Unfallschaden festgestellt werden konnte, entfernte sich die Verursacherin im Anschluss. Später stellten die Eigentümer des geparkten PKW doch einen leichten Schaden am PKW fest und riefen die Polizei. Bei dem verursachenden Fahrzeug hätte es sich um einen blauen Skoda Kombi mit CUX Kennzeichen gehandelt. Fahrzeugführerin sei eine Frau mit kurzen blonden Haaren im Alter zwischen 40 und 50 Jahren gewesen. Die Fahrzeugführerin sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell